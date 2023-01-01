Менеджер проектов для организованных компаний. Blocksted — это инструмент управления проектами, в основе которого лежит простота в качестве руководящего принципа, основанная на многолетнем опыте создания продуктивной и счастливой команды на работе.

Веб-сайт: blocksted.com

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