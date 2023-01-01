ManagePlaces — это платформа управления проектами для строительных компаний. Веб-платформа предлагает множество функций для поддержки и облегчения управления проектами и задачами, управления документами, управления финансами, совместной работы в команде и отслеживания производительности. Разработанный с учетом потребностей строительной отрасли, ManagePlaces помогает предприятиям централизовать, автоматизировать и масштабировать свою работу.

Веб-сайт: manageplaces.com

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