Программное обеспечение для совместной работы через Интернет (веб-офис) для повышения производительности группы за счет управления проектами, управления веб-документами и CRM.

Веб-сайт: fengoffice.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Feng Office, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.