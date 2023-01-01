BVDash — это облачное программное обеспечение для управления проектами, разработанное для различных отраслей промышленности. Решение предлагает панель мониторинга, которую проектные группы могут использовать для доступа к различным системам и инструментам. Ключевые функции включают управление проблемами, контроль затрат, планирование проектов, информационные панели, управление программами, управление рисками, объем, управление документами, табели учета рабочего времени и многое другое. Это решение отлично подходит для управления небольшими и мегапроектами.

Веб-сайт: bvdash.com

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