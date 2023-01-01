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Mosaic

Mosaic

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Веб-сайт: mosaic.inc

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Mosaic Digital Systems — это CRM для анализа, управления и масштабирования каналов результативного маркетинга. Самофинансируемую компанию основал новатор в области рекламных технологий Кайл Митник, который возглавил партнерское рекламное агентство Advertise Purple и стал лидером в управлении партнерскими программами: более 4000 брендов в 23 бизнес-вертикалях приносят партнерский доход в размере 4 миллиардов долларов.

Веб-сайт: mosaic.inc

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