Discovery+ (произносится как Discovery Plus; стилизовано под Discovery+) — это потоковый сервис, принадлежащий Discovery, Inc. Сервис ориентирован на фактические программы, взятые из библиотек основных брендов канала Discovery, а также на оригинальные сериалы (часто включающие побочные продукты существующих программ). из сетей Discovery) и другой приобретенный контент. Впервые он был запущен в Индии 23 марта 2020 года. Он распространился на Великобританию и Европу за счет ребрендинга существующих платформ Dplay и был запущен в США 4 января 2021 года.

Веб-сайт: discoveryplus.com

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