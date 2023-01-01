WebCatalog
discovery+

discovery+

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: discoveryplus.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для discovery+ в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Discovery+ (произносится как Discovery Plus; стилизовано под Discovery+) — это потоковый сервис, принадлежащий Discovery, Inc. Сервис ориентирован на фактические программы, взятые из библиотек основных брендов канала Discovery, а также на оригинальные сериалы (часто включающие побочные продукты существующих программ). из сетей Discovery) и другой приобретенный контент. Впервые он был запущен в Индии 23 марта 2020 года. Он распространился на Великобританию и Европу за счет ребрендинга существующих платформ Dplay и был запущен в США 4 января 2021 года.

Веб-сайт: discoveryplus.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением discovery+, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Bleacher Report

Bleacher Report

bleacherreport.com

Nick Jr.

Nick Jr.

nickjr.tv

WE t‪v‬

WE t‪v‬

wetv.com

NPR

NPR

npr.org

Virgin Radio UK

Virgin Radio UK

virginradio.co.uk

쿠팡플레이

쿠팡플레이

coupangplay.com

MapQuest

MapQuest

mapquest.com

Bookshop

Bookshop

bookshop.org

Rainway

Rainway

rainway.com

SonyLIV

SonyLIV

sonyliv.com

Food Network

Food Network

foodnetwork.com

iCloud Keynote

iCloud Keynote

icloud.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности