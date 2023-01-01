TechRadar — это онлайн-издание, посвященное технологиям, редакционные группы которого расположены в США, Великобритании, Австралии и Индии. Здесь представлены новости и обзоры технологических продуктов и гаджетов. Он был запущен в 2010 году. По состоянию на 2013 год это крупнейший сайт потребительских технологий, новостей и обзоров в Великобритании.

Веб-сайт: techradar.com

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