WebCatalog
Gadgets 360

Gadgets 360

gadgets360.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Gadgets 360 в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Новости технологий, ежедневные последние новости технологий, обзоры новых лучших технических гаджетов, включая мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и видеоигры. Будучи сайтом новостей о технологиях, мы ежедневно освещаем последние новости о технологиях в Интернете из Индии и со всего мира, обзоры и обновления современных технологий от таких компаний, как Google, Apple, Samsung и других, а также о новых и будущих мобильных телефонах, камерах, ноутбуках, видеоиграх.

Веб-сайт: gadgets360.com

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