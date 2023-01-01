Технологические подкасты TWiT охватывают новости технологий, кибербезопасности, корпоративных ИТ и обзоры. Лео Лапорт и ведущие эксперты в области технологий обсуждают Apple, Windows, Google и другие компании.

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