Платформа автоматизации выставления счетов и доходов для масштабирования бизнеса, которая упрощает порядок установления цен на продукты, отправки счетов, сбора платежей и признания доходов. Облачная платформа, разработанная для рынка малого и среднего бизнеса, исключает обходные пути вручную в функциях учета дебиторской задолженности и признания доходов и находится между приложением/CRM и системой бухгалтерского учета. Методология REST API-first означает, что интеграция с существующими системами может быть выполнена с минимальным воздействием на команды разработчиков.

Веб-сайт: ordwaylabs.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Ordway, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.