receiptor.ai

Автоматическое извлечение квитанций и счетов из электронных писем. Забудьте о ручном поиске или загрузке. Искусственный интеллект получателя автоматически находит, извлекает и классифицирует квитанции и счета из вашего почтового ящика в готовые для бухгалтера отчеты или автоматически пересылает их в другие системы, экономя вам массу времени.

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