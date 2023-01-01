Receipt Cat

Отслеживание расходов и доходов для малого бизнеса Интеллектуальный сканер квитанций, организация и отчетность. Превратите свои квитанции в данные с помощью автоматического сбора данных AI и OCR для отчетов о расходах, подготовки налогов и многого другого.

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