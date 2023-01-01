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TrulySmall

TrulySmall

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Веб-сайт: trulysmall.com

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Экономящее время бухгалтерское приложение, которое автоматизирует задачи бухгалтерского учета для владельцев малого бизнеса. Используя машинное обучение, Kashoo классифицирует и сверяет расходы с транзакциями по банковским картам и кредитным картам, а также предоставляет точные, полные отчеты в режиме реального времени одним щелчком мыши. Помимо автоматической сверки, Kashoo также обеспечивает оптическое распознавание текста и сопоставление квитанций. Просто поместите изображение квитанции в папку «Входящие», и Kashoo автоматически сопоставит ее с транзакцией.

Веб-сайт: trulysmall.com

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