Облачное бухгалтерское программное обеспечение ManageMart — самое мощное решение для бизнеса. Управление счетами (счета и сметы), создание/удаление/редактирование/отправка. Отслеживание расходов. Выставление счетов клиентам онлайн (при условии использования хотя бы одной из платежных систем: Stripe, PayPal или Square) Полная отчетность: отчет о доходах/расходах, налоговый отчет. Комплексное решение ManageMart для бизнеса также включает в себя: CRM, персонал, оборудование, программное обеспечение для управления планированием.

Веб-сайт: sunrise.managemart.com

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