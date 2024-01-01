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HiThrive

HiThrive

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: hithrive.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

The easiest way to recognize and reward employees. Integrated with Slack and Microsoft Teams to increase recognition and engagement. Meaningful recognition that your team will value.

Категории:

Business
Программное обеспечение для вознаграждений и поощрений

Веб-сайт: hithrive.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением HiThrive, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Sendoso

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sendoso.com

Wellable

Wellable

wellable.co

Tremendous

Tremendous

tremendous.com

IncentivePilot

IncentivePilot

incentivepilot.com

&Open

&Open

andopen.co

Snappy

Snappy

snappy.com

StoreCash Perks

StoreCash Perks

storecashperks.com

RepeatMD

RepeatMD

repeatmd.com

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Social Intents

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Workstreams.ai

Workstreams.ai

workstreams.ai

Ledgy

Ledgy

ledgy.com

Kazoo

Kazoo

kazoohr.com

ClearView Social

ClearView Social

clearviewsocial.com

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