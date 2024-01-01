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PerkSweet

PerkSweet

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: perksweet.com

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PerkSweet is an employee engagement & rewards platform that lets you easily say thank you, congrats, farewell, great job, and much more to your team. PerkSweet offers an intuitive rewards & redemption process, unlimited digital group cards, and automated networking capabilities. PerkSweet allows your Company to spend directly on employees and show your team you care. PerkSweet integrates seamlessly with Slack. Check us out on the Slack app store!

Категории:

Business
Программное обеспечение для вознаграждений и поощрений

Веб-сайт: perksweet.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением PerkSweet, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

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sendoso.com

Wellable

Wellable

wellable.co

Tremendous

Tremendous

tremendous.com

IncentivePilot

IncentivePilot

incentivepilot.com

&Open

&Open

andopen.co

Snappy

Snappy

snappy.com

StoreCash Perks

StoreCash Perks

storecashperks.com

RepeatMD

RepeatMD

repeatmd.com

Prezzee Business

Prezzee Business

business.prezzee.com.au

Prezzee

Prezzee

prezzee.com.au

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prepaidify.com

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dash.fi

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hirebook.com

Punkpost

Punkpost

punkpost.com

Check

Check

checkhq.com

GoodSeeker

GoodSeeker

goodseeker.com

Be Well

Be Well

letsbewell.ca

Pergamin

Pergamin

pergam.in

Emburse Spend

Emburse Spend

emburse.com

atSpoke

atSpoke

askspoke.com

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