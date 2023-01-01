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Please Share

Please Share

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Веб-сайт: pleaseshare.co

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Please Share, an employee advocacy solution specifically built for Slack, is the fastest and easiest way for employees to share and engage with approved news and announcements! Companies of all sizes and industries can leverage the convenience, ubiquity, and familiarity of Slack to encourage employees to share and/or engage with approved blogs, news, job postings, and other content on Twitter, LinkedIn, and Facebook. Affordable and effective, Please Share provides a way for companies to supercharge their employee advocacy marketing, social media and social selling initiatives while simplifying the process of encouraging team members to share company content across social and professional networks.

Категории:

Social Networking
Employee Advocacy Software

Веб-сайт: pleaseshare.co

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Please Share, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Seismic LiveSocial

Seismic LiveSocial

livesocial.seismic.com

Paiger

Paiger

paiger.co

Seenit

Seenit

seenit.io

Visibly

Visibly

visibly.io

Brandpad

Brandpad

brandpad.io

Denim Social

Denim Social

denimsocial.com

SoAmpli

SoAmpli

soampli.com

MarketBeam

MarketBeam

marketbeam.io

BeAmbassador

BeAmbassador

be-ambassador.com

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Advocacy

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Social HorsePower

Social HorsePower

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Swaybase

Swaybase

swaybase.com

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