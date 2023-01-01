Seismic LiveSocial

LiveSocial — это платформа для курирования контента и цифровой коммуникации, которая позволяет профессионалам финансовых услуг, продавцам, специалистам в области профессиональных услуг и другим людям уверенно и целенаправленно работать в социальных сетях и на других платформах цифровой коммуникации. У нас есть прочные партнерские отношения и мощная интеграция с Proofpoint и SafeGuard Cyber ​​для удовлетворения различных потребностей каждого из наших клиентов в области безопасности, соответствия требованиям и архивации.

Веб-сайт: livesocial.seismic.com

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