MakersPlace — это ведущий рынок для поиска, сбора и инвестирования в действительно редкие и аутентичные цифровые произведения искусства, созданные ведущими мировыми художниками и создателями. Создатели на MakersPlace могут защищать и продавать свои работы быстро растущему сообществу, состоящему из тысяч цифровых креативщиков и коллекционеров.

Веб-сайт: makersplace.com

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