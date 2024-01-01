MakersPlace

MakersPlace

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Веб-сайт: makersplace.com

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MakersPlace — это ведущий рынок для поиска, сбора и инвестирования в действительно редкие и аутентичные цифровые произведения искусства, созданные ведущими мировыми художниками и создателями. Создатели на MakersPlace могут защищать и продавать свои работы быстро растущему сообществу, состоящему из тысяч цифровых креативщиков и коллекционеров.

Веб-сайт: makersplace.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MakersPlace, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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