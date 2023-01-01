WebCatalog
Musescore

Musescore

musescore.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

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Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Делитесь, загружайте и распечатывайте бесплатные ноты для фортепиано, гитары, флейты и других инструментов с крупнейшим в мире сообществом создателей нот, композиторов, исполнителей, преподавателей музыки, студентов, начинающих, художников и других музыкантов, имеющих более 1 000 000 нот в цифровом формате для воспроизведения. практикуйтесь, учитесь и наслаждайтесь.

Веб-сайт: musescore.com

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