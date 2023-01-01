Chordify превращает любую музыку или песню (YouTube, Deezer, SoundCloud, MP3) в аккорды. Играйте под гитару, гавайскую гитару или фортепиано с помощью интерактивных аккордов и диаграмм.

Веб-сайт: chordify.net

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Chordify, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.