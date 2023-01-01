WebCatalog
Tomplay

Tomplay

tomplay.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Tomplay в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Тысячи нот для фортепиано, скрипки, флейты, виолончели, кларнета, барабанов, гитары, саксофона и многого другого. Играйте на своем инструменте под высококачественную минусовку, записанную настоящими музыкантами.

Веб-сайт: tomplay.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Tomplay, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

toplayalong

toplayalong

toplayalong.com

Musescore

Musescore

musescore.com

Chordify

Chordify

chordify.net

ChordU

ChordU

chordu.com

Musicnotes

Musicnotes

musicnotes.com

Strum Machine

Strum Machine

strummachine.com

JamPlay

JamPlay

jamplay.com

Vocal Remover

Vocal Remover

vocalremover.org

Flat

Flat

flat.io

Touch Pianist

Touch Pianist

touchpianist.com

Font Squirrel

Font Squirrel

fontsquirrel.com

Virtual Piano

Virtual Piano

virtualpiano.net

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности