Strum Machine

Настраиваемые минусовки, сделанные из настоящих инструментов. Любая песня, любая тональность, любая скорость.

Веб-сайт: strummachine.com

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