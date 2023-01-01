NetDania
netdania.com
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для NetDania в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: netdania.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением NetDania, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
FXStreet
fxstreet.com
Investing.com
investing.com
Benzinga
benzinga.com
Truflation
app.truflation.com
Interactive Brokers
interactivebrokers.com
Stockbit
stockbit.com
BKEX
bkex.com
TrendSpider
charts.trendspider.com
ANT Aliceblue
ant.aliceblueonline.com
KED Global
kedglobal.com
FloatChecker
floatchecker.com
Fintwit
fintwit.ai