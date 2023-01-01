Автоматизированный технический анализ TrendSpider — это будущее торгового программного обеспечения: универсальный набор инструментов, который поможет сделать инвестирование более эффективным за счет построения графиков корпоративного уровня, сканирования, бэктестинга и оповещения розничных инвесторов. TrendSpider поддерживает данные по акциям, ETF, мировым валютам (Форекс), цифровым активам (криптовалютам), фьючерсам, индексам и т. д.

Веб-сайт: trendspider.com

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