WebCatalog
Dhan

Dhan

web.dhan.co

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Dhan — это приложение для инвестирования и торговли на фондовом рынке, основанное на продуктах и ​​технологиях, созданное для того, чтобы предоставить превосходный опыт как супертрейдерам, так и долгосрочным инвесторам. С Dhan инвестировать в акции, ETF, F&O, валюты, товары и IPO становится просто, быстро и легко. Безопасный и прозрачный. Приложение Dhan для биржевого брокерства и торговли акциями позволяет мгновенно открыть депозитный и торговый счет на фондовых биржах, таких как BSE, NSE и MCX.

Веб-сайт: dhan.co

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