WebCatalog
Fintwit

Fintwit

fintwit.ai

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Fintwit в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Получайте торговые сигналы из Twitter в режиме реального времени. Более 6000 акций со всех основных бирж США. Просматривайте наиболее торгуемые акции, трендовые тикеры, скринер, настроения, финансовые показатели, ключевые показатели, технические индикаторы, инсайдерскую торговлю, необычный объем, новости, твиты и многое другое.

Веб-сайт: fintwit.ai

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