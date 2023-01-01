WebCatalog
Dig

Dig

app.dig.security

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Dig в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Безопасность данных на скорости облака. Видимость, контроль и защита активов данных в реальном времени в любом облаке с помощью управления состоянием безопасности данных (DSPM). Dig позволяет защитить все важные данные, не отказываясь от гибкости и скорости облака.

Веб-сайт: dig.security

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