Безопасность данных на скорости облака. Видимость, контроль и защита активов данных в реальном времени в любом облаке с помощью управления состоянием безопасности данных (DSPM). Dig позволяет защитить все важные данные, не отказываясь от гибкости и скорости облака.

Веб-сайт: dig.security

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