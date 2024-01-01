Tonic.ai демократизирует доступ к данным для всех потребителей технических данных, устраняя компромиссы между конфиденциальностью и доступностью данных. Решения Tonic синтезируют безопасные, высокоточные версии производственных данных, лишенные конфиденциальной информации и личных данных. Сотни клиентов из разных отраслей полагаются на Tonic.ai при создании программного обеспечения, управляемого данными, и точной настройке моделей обучения машинному обучению. Они получают всю ценность производственных данных без необходимости копировать конфиденциальные данные внутри своей организации, открывая стратегические ресурсы данных для использования в различных функциях, от проектирования до бизнес-операций и даже отделов продаж для демонстраций. Благодаря высококачественным данным команды создают меньше дефектов и быстрее выпускают продукцию, сохраняя при этом надежную систему безопасности.

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