Replicate

Replicate

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: replicate.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Run AI with an API. Run and fine-tune open-source models. Deploy custom models at scale. All with one line of code.
Категории:
Software Development
Платформы МЛОпс

Веб-сайт: replicate.com

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Альтернативы

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

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Databricks

Databricks

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Microsoft Fabric

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