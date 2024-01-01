FinetuneDB

FinetuneDB

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: finetunedb.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

FinetuneDB is an LLM Ops platform to fine-tune and evaluate LLMs, which enables generalist tech teams to easily create custom AI models.
Категории:
Software Development
Generative AI Infrastructure Software

Веб-сайт: finetunedb.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением FinetuneDB, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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