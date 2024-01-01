Создавайте мощные приложения искусственного интеллекта за считанные минуты на платформе генеративного искусственного интеллекта Katonic без программирования. Повысьте производительность себя и своих сотрудников, улучшите качество обслуживания клиентов и делайте то, что могут сделать только крупные предприятия, — и все это с помощью генеративного искусственного интеллекта. * Никаких навыков кодирования не требуется. * Безопасность корпоративного уровня. * Более 50 программ LLM на выбор * Обучение на ваших собственных данных, с вашими собственными ограждениями.

Веб-сайт: katonic.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Katonic.ai, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.