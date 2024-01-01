Katonic.ai

Katonic.ai

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Веб-сайт: katonic.ai

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Создавайте мощные приложения искусственного интеллекта за считанные минуты на платформе генеративного искусственного интеллекта Katonic без программирования. Повысьте производительность себя и своих сотрудников, улучшите качество обслуживания клиентов и делайте то, что могут сделать только крупные предприятия, — и все это с помощью генеративного искусственного интеллекта. * Никаких навыков кодирования не требуется. * Безопасность корпоративного уровня. * Более 50 программ LLM на выбор * Обучение на ваших собственных данных, с вашими собственными ограждениями.
Категории:
Business
MLOps Platforms

Веб-сайт: katonic.ai

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Google Cloud Platform

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Databricks

Databricks

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Microsoft Fabric

Microsoft Fabric

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Scale AI

Scale AI

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neptune.ai

neptune.ai

neptune.ai

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Kili Technology

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