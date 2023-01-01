Quixy — это облачная платформа цифровой трансформации No Code для управления бизнес-процессами (BPM) и автоматизации рабочих процессов. Quixy дает бизнес-пользователям без навыков программирования возможность создавать неограниченное количество приложений корпоративного уровня, используя простой дизайн перетаскивания, в десять раз быстрее, что повышает эффективность, прозрачность и производительность всей организации.

Веб-сайт: quixy.com

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