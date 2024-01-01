Savant Labs

Savant — это облачная платформа без кода, предназначенная для автоматизации сквозных аналитических процессов с помощью рабочих процессов перетаскивания. Он предоставляет аналитикам сотни соединителей типа «укажи и щелкни» для доступа к данным из бизнес-приложений, электронных таблиц и платформ данных, виджеты с возможностью перетаскивания для очистки, подготовки, смешивания, преобразования и анализа данных, а также комплексные возможности генеративного искусственного интеллекта для любых задач. шаг аналитического рабочего процесса. Аналитические данные можно автоматизировать непосредственно в бизнес-приложениях, информационных панелях BI, коммуникационных приложениях и базах данных. Savant также обладает современными возможностями автоматизации для автоматизации рабочих процессов на основе расписаний или событий, а также триггеров внешних систем, чтобы предоставлять информацию заинтересованным сторонам бизнеса для своевременного принятия бизнес-действий.

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Веб-сайт: savantlabs.io

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