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Savant Labs

Savant Labs

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Веб-сайт: savantlabs.io

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Savant — это облачная платформа без кода, предназначенная для автоматизации сквозных аналитических процессов с помощью рабочих процессов перетаскивания. Он предоставляет аналитикам сотни соединителей типа «укажи и щелкни» для доступа к данным из бизнес-приложений, электронных таблиц и платформ данных, виджеты с возможностью перетаскивания для очистки, подготовки, смешивания, преобразования и анализа данных, а также комплексные возможности генеративного искусственного интеллекта для любых задач. шаг аналитического рабочего процесса. Аналитические данные можно автоматизировать непосредственно в бизнес-приложениях, информационных панелях BI, коммуникационных приложениях и базах данных. Savant также обладает современными возможностями автоматизации для автоматизации рабочих процессов на основе расписаний или событий, а также триггеров внешних систем, чтобы предоставлять информацию заинтересованным сторонам бизнеса для своевременного принятия бизнес-действий.

Категории:

Business
Аналитические платформы

Веб-сайт: savantlabs.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Savant Labs, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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