Превратите своих клиентов в истории успеха с помощью встроенной аналитики. Bold BI от Syncfusion позволяет встраивать в ваши приложения полноценную систему бизнес-аналитики и аналитику. Это комплексное решение для бизнес-аналитики, которое позволяет любому создавать красивые, современные информационные панели. Он поставляется с полноценной платформой интеграции данных, позволяющей решать самые сложные задачи по подготовке данных. От источников необработанных данных до полностью интерактивных информационных панелей — Bold BI устраняет разрыв между данными и практическими знаниями в рекордно короткие сроки. Платформа предлагает интеграцию с более чем 130 наиболее распространенными источниками данных, включая хранилище данных SQL Azure, Microsoft SQL Server и Oracle, а также универсальный доступ к любому источнику данных с помощью REST API. Дополнительные функции Bold BI включают в себя: • Легкое встраивание аналитики с помощью JavaScript SDK. • Комплексная поддержка от адаптации до готового продукта. • Современная архитектура данных — никаких собственных кубов. • Мощный SDK, настроенный для всех основных платформ. • Развертывание где угодно. • Возможность единого входа с помощью OAuth2 и OpenID. • Масштабируемое лицензирование без сюрпризов. • Особенности дизайна с возможностью перетаскивания. • Совместная работа в режиме реального времени на информационных панелях. • Интеграция с Office 365 и Active Directory. Syncfusion гордится тем, что обслуживает широкий круг клиентов, от индивидуальных разработчиков до компаний из списка Fortune 500. За более чем два десятилетия компания создала одну из самых впечатляющих коллекций элементов управления пользовательским интерфейсом на рынке. Направление своего опыта в области визуализации данных в упрощенное, но комплексное решение Bold BI — это следующий шаг в удовлетворении потребностей сообщества разработчиков. Чтобы обеспечить успех каждого клиента, команды поддержки Syncfusion готовы помочь на каждом этапе. Компания стремится предлагать не только инструменты, но и опыт, начиная с адаптации и заканчивая любыми проблемами внедрения, которые могут возникнуть. ПРИМЕЧАНИЕ. В более старых обзорах может быть ссылка на историческое название продукта.

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Веб-сайт: boldbi.com

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