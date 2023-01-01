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Draxlr

Draxlr

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Веб-сайт: draxlr.com

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Draxlr — это продукт, который позволяет создавать информационные панели и настраивать оповещения в ваших базах данных SQL — Postgres, MySQL, MariaDB, MS SQL, PlanetScale, YugabyteDB, CockroachDB, Amazon Redshift, BigQuery и Snowflake.

Веб-сайт: draxlr.com

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