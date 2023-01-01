Преобразуйте необработанные данные в надежные, документированные и актуальные наборы данных. Dataform — это место, где ваша команда данных работает вместе, чтобы создать единый источник достоверных данных вашей компании. Совместная работа над конвейерами SQL в BigQuery без написания кода и управления инфраструктурой.

Веб-сайт: dataform.co

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