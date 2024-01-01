PopSQL — это эволюция устаревших редакторов SQL, таких как DataGrip, DBeaver, Postico. Мы предоставляем красивый, современный редактор SQL для команд, ориентированных на данные, которые хотят сэкономить время, повысить точность данных, быстрее нанимать новых сотрудников и быстрее предоставлять аналитическую информацию для бизнеса. С помощью PopSQL пользователи могут легко понимать свою модель данных, писать SQL с контролем версий, сотрудничать в реальном времени, визуализировать данные в диаграммах и информационных панелях, планировать отчеты, делиться результатами и организовывать основные запросы для поиска и обнаружения. Даже если ваша команда уже использует крупный инструмент бизнес-аналитики, такой как Tableau или Looker, или смесь редакторов SQL, PopSQL обеспечивает беспрепятственное сотрудничество между вашими опытными пользователями SQL, младшими аналитиками и даже менее техническими заинтересованными сторонами, которые жаждут ценной информации о данных. . * Кроссплатформенная совместимость с macOS, Windows и Linux * Работает со Snowflake, Redshift, BigQuery, Clickhouse, Databricks, Athena, MongoDB, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite, Presto, Cassandra и другими.

Категории :

Веб-сайт: popsql.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением PopSQL, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.