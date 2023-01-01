Enki — наиболее эффективный способ изучить Looker, Tableau, SQL, Excel и другие навыки работы с данными. Обучение полностью индивидуализировано в зависимости от роли и команды. Используйте данные максимально эффективно для своей роли.

Веб-сайт: enki.com

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