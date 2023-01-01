Визуализируйте данные из любого источника без SQL. Canvas позволяет вам использовать свои навыки работы с электронными таблицами для автоматизации отчетности и делиться красивыми информационными панелями со своей командой.

Веб-сайт: canvasapp.com

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