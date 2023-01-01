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Visyond

Visyond

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Веб-сайт: visyond.com

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Превратите свой Excel в машину для анализа данных, которой сможет управлять каждый. Визуализируйте свои электронные таблицы в виде прогнозных информационных панелей, автоматизируйте финансовую отчетность и сотрудничайте в анализе «что, если» и рисков, одновременно защищая модель, конфиденциальные данные и точно контролируя, насколько каждый человек может с ней взаимодействовать. Сохраняйте гибкость электронной таблицы — используйте знакомый синтаксис Excel, включая динамические массивы и XLOOKUP, и быстро анализируйте модель, ее сценарии и создавайте интерактивные визуализации для своей команды. Контролируйте ситуацию — увеличьте возможности вашей команды, чтобы получать ценные сведения и вносить информацию в центральную электронную таблицу безопасным и организованным способом, которым вы управляете. Получите ответы за считанные минуты. Создайте уровень визуализации, чтобы ваша команда могла задавать центральной модели вопросы «что, если», анализировать сценарии и риски и обмениваться интерактивными идеями за считанные минуты. Меньше ошибок, выше безопасность — повысьте точность данных, уменьшите риск ошибок, защитите конфиденциальную информацию и быстрее принимайте лучшие решения.

Веб-сайт: visyond.com

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