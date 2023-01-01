С помощью AI2sql инженеры и неинженеры могут легко писать эффективные и безошибочные SQL-запросы, не зная SQL.

Веб-сайт: ai2sql.io

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