Сгенерируйте безошибочный SQL за считанные секунды. Используйте простой английский и позвольте искусственному интеллекту сделать за вас тяжелую работу. С помощью AI Query каждый может создавать эффективные SQL-запросы, даже ничего об этом не зная.

Веб-сайт: aiquery.co

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