Представляем FormulaGenerator Легко создавайте формулы Excel, средства автоматизации VBA и даже SQL-запросы, используя наш бесплатный набор инструментов искусственного интеллекта, основанный на точно настроенных моделях GPT. Мы также поможем вам отладить ваши формулы и код! Универсальное решение ваших проблем с электронными таблицами, доступное в виде веб-приложения и расширения Google Таблиц.

Веб-сайт: formulagenerator.app

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Formula Generator, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.