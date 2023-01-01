EverSQL — это онлайн-оптимизатор SQL-запросов для разработчиков и администраторов баз данных. EverSQL автоматически оптимизирует запросы MySQL, MariaDB, PostgreSQL и предлагает оптимальные индексы для повышения производительности ваших запросов и базы данных. 30 000 программистов уже оптимизируют SQL-запросы с помощью EverSQL Query Optimizer.

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