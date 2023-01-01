Ваша база данных присоединилась к чату Raw Query использует современный искусственный интеллект, позволяющий вам общаться с базой данных так же, как с товарищами по команде.

Веб-сайт: rawquery.com

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