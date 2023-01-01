Vanna.AI позволяет вам общаться с вашей базой данных. Vanna — это помощник по бизнес-аналитике на базе искусственного интеллекта, который отвечает на ваши вопросы о данных — не требуется SQL или Python.

Веб-сайт: vanna.ai

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