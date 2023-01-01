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Klavier

Klavier

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: klavier.ai

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Klavier в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

ChatGPT в настоящее время отвечает только на общие вопросы из Интернета. Klavier AI позволяет вам читать определенные документы, а затем отвечать на вопросы по ним.

Веб-сайт: klavier.ai

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