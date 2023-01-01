WebCatalog
docAnalyzer.AI

docAnalyzer.AI

docanalyzer.ai

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для docAnalyzer.AI в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Простой в использовании и интеллектуальный чат с вашими документами docAnalyzer.AI предлагает динамическое контекстно-зависимое взаимодействие с одним или несколькими PDF-файлами на основе передовых исследований в области искусственного интеллекта для превосходного анализа документов. Задавайте свои вопросы и получайте точные ответы в режиме реального времени.

Веб-сайт: docanalyzer.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением docAnalyzer.AI, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Pandachat

Pandachat

pandachat.ai

PDF.ai

PDF.ai

pdf.ai

Jeeves AI

Jeeves AI

jeeves.ai

InsightBase

InsightBase

insightbase.ai

ChatTube

ChatTube

chattube.io

Parsio

Parsio

parsio.io

Klavier

Klavier

klavier.ai

Vanna AI

Vanna AI

vanna.ai

Humata

Humata

humata.ai

OpenRead

OpenRead

openread.academy

Consensus

Consensus

consensus.app

AskYourPDF

AskYourPDF

askyourpdf.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности