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WebCatalog

Abel

Abel

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: tryabel.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Abel в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Transforming document review for litigation teams. Abel transforms law firm document review workflows, eliminating the need to choose between depth and breadth. Attorneys use Abel to answer nuanced questions based on the context spread across thousands of documents.

Веб-сайт: tryabel.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Abel, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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